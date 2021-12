Romu prende um homem e uma mulher por tráfico de drogas

A Guarda Municipal de Artur Nogueira prendeu um homem e uma mulher acusados de tráfico de drogas depois de localizar entorpecentes e dinheiro. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (29), no Jardim Paraiso.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma viatura da Romu fazia patrulhamento pela Rua José Aparecido Neves, quando avistou o rapaz e a mulher , já conhecidos nos meios policiais que demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura.

Os agentes então fizeram abordagem ao rapaz, mas nada de ilícito foi encontrado. Já a mulher, questionada se estava com algo ilícito, tirou de seu sutiã 20 invólucros com uma substância semelhante ao crack e R$ 10.

Ainda segundo os agentes, ela relatou que juntamente com o homem, foi até uma casa no Jardim Saciloto II e pegou dois kits de 14 pedras para serem comercializadas no Campo do Rapadão por R$ 10 e que de cada kit, o lucro deles eram quatro pedras e as outras era do traficante.

Diante das evidências, o rapaz de 29 anos e a mulher de 30 foram levados para a delegacia, onde acabaram presos por tráfico de drogas.