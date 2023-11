Rota das Bandeiras entrega revitalização da sinalização viária no entorno da EMEB Dr. Luiz Nicolau Nolandi, em Cosmópolis

Unidade escolar, que atende grupo de 1030 alunos, foi beneficiada com nova sinalização pelo programa Rota da Educação, desenvolvido pela Concessionária

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Dr. Luiz Nicolau Nolandi, em Cosmópolis, já circulam com muito mais segurança no trajeto até a unidade escolar, que foi beneficiada com a revitalização de toda a sinalização viária em seu entorno. O trabalho foi realizado pela Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, e é um benefício oferecido aos municípios que participam das atividades do programa Rota da Educação.

Em 2023, os alunos da EMEB Dr. Luiz Nicolau Nolandi receberam as equipes da Concessionária para as aulas de educação para o trânsito, ética e cidadania oferecidas pelo Rota da Educação. De forma lúdica, eles também participaram das atividades do Jogo da Rota com um megatabuleiro que reproduz e reforça os conceitos aprendidos. Ao final da atividade, cada aluno foi presenteado com um kit do Jogo da Rota para poder brincar em casa com seus pais, irmãos e amigos.

Agora, dando continuidade à parceria entre a Concessionária e Prefeitura de Cosmópolis, a unidade escolar foi beneficiada com a revitalização da sinalização escolar, que contemplou a implantação de 16 novas placas de regulamentação e advertência, além de 12 novas faixas de pedestres e legendas sobre a aproximação de área escolar. A atividade beneficia os 1030 alunos entre 6 e 11 anos que diariamente frequentam a unidade escolar.

“A parceria entre a secretaria de Educação e a Rota das Bandeiras foi muito importante para o município. O projeto envolveu as crianças de forma dinâmica, trazendo a educação no trânsito de forma divertida e envolvente. Esperamos que em 2024 possamos renovar essa parceria, que contribui muito com desenvolvimento integral de nossos alunos”, disse Isabel Cristina da Silva, diretora pedagógica da Secretaria de Educação de Cosmópolis.

Nova sinalização

Cosmópolis é o quarto município do Corredor Dom Pedro beneficiado com a revitalização da sinalização viária no entorno de unidades escolares. Desde o ano passado, outras cinco escolas já foram atendidas nos municípios de Atibaia, Itatiba e Igaratá. Até o final do ano, trabalho semelhante deverá contemplar escolas de Conchal e Nazaré Paulista.

“Essa é uma ação muito especial para a Rota das Bandeiras porque, de forma prática, conseguimos contribuir para ampliar a segurança viária nos deslocamentos dos alunos que participam das atividades do Rota da Educação. Os alunos aprendem em sala de aula e também podem acompanhar de perto, a partir da nova sinalização, parte do que viram nas atividades do programa”, avalia Camila Souza, responsável da Rota das Bandeiras pelo Rota da Educação.

Somente em 2024, as atividades do programa Rota da Educação já beneficiaram mais de 10 mil alunos de todo o Corredor Dom Pedro, que reúne 17 municípios na ligação entre a Região Metropolitana de Campinas e o Vale do Paraíba.

Crédito: Divulgação/Rota das Bandeiras