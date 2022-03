Roubo a estabelecimento comercial termina com um homem preso em flagrante

Durante a prisão a Polícia Militar contou com o apoio da Guarda Municipal

Por volta das 00h22, desta terça-feira, 01, o desempregado F. H.S. de 36 anos foi preso em flagrante após roubar um estabelecimento comercial no Bairro do Vale Verde em Pedreira.

A Polícia Militar ficou sabendo do crime quando fazia um patrulhamento e foi acionada por populares informando que um indivíduo havia acabado de efetuar roubo a um estabelecimento comercial e também indicaram o local onde o indivíduo teria se evadido.

Rapidamente a equipe foi até o local dos fatos e em contato com a vítima, os policiais iniciaram buscas num terreno baldio com vasta vegetação, local este onde o meliante havia se escondido. Após uma varredura no local o indivíduo foi localizado escondido atrás de uma bananeira.