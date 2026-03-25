Rua Francisco Nascimento Ferraz, no Jardim Novo I, recebe guias e galeria de águas pluviais

A obra de infraestrutura completa na Rua Francisco Nascimento Ferraz, no Jardim Novo I, na Zona Norte de Mogi Guaçu, recebeu a implantação de guias, de ramal de drenagem de águas pluviais e também da instalação de duas bocas de lobo, sendo uma em cada lado da via. A partir de amanhã, dia 26 de março, está previsto o início da execução da base asfáltica dessa rua.

O serviço, que prevê pavimentação, guias, sarjetas e sinalização viária, será executado com recursos do convênio SP Sem Papel no valor de R$ 395.565,63. O trabalho integra um novo pacote de obras de recapeamento e infraestrutura urbana, e vai beneficiar 13 vias em diferentes regiões de Mogi Guaçu.

Esse novo pacote terá investimento de R$ 1.624.999,76 e extensão de 3,7 km e faz parte do maior programa asfáltico da história da cidade, implantado na primeira gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. Dividido em cinco lotes, o serviço começou pelos lotes 2 e 5. As obras serão executadas pela empresa Constel, vencedora do processo licitatório.

O lote 2 prevê obras de infraestrutura completa na Rua Francisco Nascimento Ferraz. Já o lote 5, que irá contemplar duas vias do bairro Chácara São Gonçalo, será feito com investimento de R$ 225.519,25, viabilizado junto ao Ministério das Cidades. O serviço inclui a melhoria de 200 metros lineares da Rua João Persinotti, além de outros 250 metros lineares da Rua Nestor Armani.

Melhorias

O maior programa de recapeamento e infraestrutura de ruas e avenidas de Mogi Guaçu apresenta resultados expressivos. Até o momento, 188 vias já foram contempladas com novo asfalto, sendo 30 delas com infraestrutura completa. A iniciativa busca melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança viária e valorizar os bairros atendidos.