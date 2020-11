SAAE de Pedreira divulga balanço dos serviços prestados durante o mês de Outubro de 2020

O Departamento Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira encaminhou a sede administrativa da Autarquia o relatório dos serviços desenvolvidos no mês de Outubro de 2020. No total foram efetuadas 739 ações pelos técnicos do SAAE.

O diretor geral Leonardo Selingardi informa que foram realizados os seguintes atendimentos no setor de água: 40 vazamentos na rua; 82 vazamentos nas calçadas; 83 vazamentos em cavaletes; 43 trocas de registros; 49 atendimentos por falta de água; 38 por pouca pressão; 28 novas ligações de água; 07 mudanças de Hidrômetro; 01 suspensão de Cavalete; 210 viagens do Caminhão Pipa. No setor de Esgoto foram efetuas 101 desobstruções; 06 novas ligações de Esgoto; 16 desobstruções de PV; 24 limpezas de Fossa e 11 hidrojateamentos.

O diretor de operações Nelson Cremasco diz que para atender à grande demanda, o trabalho é forte, muitas vezes, fora do horário de expediente, bem como aos sábados, domingos e feriados, quando ocorrem problemas que exigem soluções imediatas. “Há um grande comprometimento da equipe e isso é fundamental para quem atua num setor como esse, cheio de desafios a cada dia”, declarou Cremasco.