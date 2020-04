SAAE inicia entrega de contas com desconto em Itapira

O SAAE iniciou hoje a entrega das tarifas do mês de abril já com o desconto aplicado para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Os descontos para categoria Domiciliar, Comercial e Industrial terão descontos que variam de 10% a 30% de acordo com a faixa de consumo. Estarão isentos de pagamento da tarifa as categorias Bolsa Família e Tarifa Social, desde que inscritos até 17 de março. Veja a tabela abaixo.

O SAAE recomenda que os munícipes usem principalmente os canais online para efetuar o pagamento, evitando aglomerações em bancos e casas lotéricas.

Categoria Domiciliar

Faixa de Consumo de 0 a 15m³ (mínimo) – Desconto de 25%

Faixa de Consumo de 16 a 20m³ – Desconto de 15%

Faixa de Consumo de 21 a 3 m³ – Desconto de 10%

Categoria Comercial

Faixa de Consumo de 0 a 15m³ (mínimo) – Desconto de 30%

Faixa de Consumo de 16 a 20m³ – Desconto de 20%

Faixa de Consumo de 21 a 3 m³ – Desconto de 10%

Categoria Industrial

Faixa de Consumo de 0 a 15m³ (mínimo) – Desconto de 15%

Categoria Bolsa Família (inscritos até a data do Decreto Municipal nº 046, de 17/03/2020) – Isenção de Pagamento

Categoria Tarifa Social (inscritos até a data do Decreto Municipal nº 046, de 17/03/2020) – Isenção de Pagamento