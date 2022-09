SAAE recebe boa avaliação em pesquisa realizada por agência reguladora

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Itapira recebeu nova avaliação positiva de usuários em pesquisa realizada pela ARES PCJ – Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Entre o período de 12 a 15 de junho foram entrevistados, de forma individual, 376 chefes de família, responsáveis por condomínios e responsáveis por estabelecimentos comerciais do município. A autarquia foi avaliada com a nota média de 8,6, superando a de 2020 quando lhe foi atribuída a nota 7,5. O grau de satisfação é avaliado com notas que variam de 0 a 10.

A pesquisa englobou as seguintes questões: Atendimento presencial na sede (de 8,1 em 2020 para 8,7 em 2022); Atendimento telefônico (de 8,0 para 8,3); Ouvidoria (de 7,8 para 8,3); Coleta de esgoto (de 8,5 para 9,0); Tratamento de Esgoto (de 8,5 para 8,7); Entendimento da Conta (de 8,0 para 9,0); Leitura e entrega correta da conta (de 8,5 para 9,4); Preço da água e esgoto (de 6,7 para 8,5); Pressão da água (de 7,4 para 8,5); Qualidade da água (de 7,4 para 9,0); Regularidade do fornecimento (de 8,4 para 9,3); Resolução imediata dos problemas (de 7,9 para 8,7); Gosto da água (de 7,4 para 8,8); Cheiro da água (de 7,9 para 8,9) e Cor da água (de 7,2 para 9,0).

A ARES PCJ é responsável pela regulação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos nos municípios consorciados e conveniados, incluindo Itapira. Agrega mais de 60 municípios, com uma população atendida de aproximadamente 8,1 milhões de habitantes.

Em fevereiro, o SAAE também obteve obter o Grau de Excelência no abastecimento de água pela pesquisa INDSAT – Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos com 93,5% de aprovação da população do município.