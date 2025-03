SAAEJA REALIZA OBRA NA AV. MARGINAL PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO EM JAGUARIÚNA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA) está implantando três novas unidades de Poços de Visita (PVs) ao longo do Coletor 3, localizado na Avenida Marginal – Rodovia João Beira. A iniciativa visa melhorar a infraestrutura de saneamento do município e garantir maior segurança no sistema de esgoto.

A ação está sendo realizada atendendo às diretrizes técnicas e normativas do setor. Os novos PVs estão sendo estrategicamente instalados em pontos críticos do coletor que recebe o recalque da Estação Elevatória de Esgoto Bruto 02, localizada no Jardim Paraíso.

Essa intervenção trará vários benefícios para a rede de saneamento, permitindo acesso facilitado para limpezas periódicas, inspeções técnicas e desobstruções. Dessa forma, reduzirá significativamente o risco de entupimentos e extravasamentos.

“Com a implantação dessas novas unidades, o SAAEJA reforça seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços de saneamento em Jaguariúna, garantindo uma infraestrutura mais eficiente e segura para a população”, afirma o superintendente do SAAEJA, Wanderley Teodoro Filho.

