SAAMA doa 156 mil mudas para plantio em áreas verde em Mogi Guaçu

A SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente) realizou 156.289 doações de mudas para plantio em áreas verde entre 2013 e 2019. Além disso, foram doadas aos moradores 7.141 mudas para plantio em calçadas no mesmo período.

Os munícipes podem retirar as plantas para semear em suas propriedades indo até a sede da secretaria com documentos pessoais e comprovante de endereço. Lá, será preenchido uma ficha especificando que tipo de planta se adequa melhor no espaço designado pelo morador.

Também será fornecido um folder com todas as recomendações de plantio, manutenção da muda e de como realizar a poda de maneira correta. A sede da SAAMA fica na Avenida Mogi Mirim, 93, Bairro do Areão.

2.685 mudas

O plantio em áreas públicas é uma política constante da SAAMA. No total, 2.685 mudas de mudas nativas foram plantadas entre abril e novembro de 2019.

Além de árvores comuns, estão sendo plantadas árvores nativas da região, como Ipês, Pitangueiras, Jequitibás e Ingás. Os lugares onde aconteceu o plantio são permanentes, portanto, estas árvores não podem ser retiradas.

As mais de 2 mil mudas foram plantadas em cinco áreas, sendo que na área 1, que fica entre as Ruas Cristóvão Colombo e Professor Arnaldo de Campos, foram plantadas 1.400 mudas.

Na área 2, de frente para as Ruas Waldomiro Caveanha, Agenor Gislotti e José Oscar de Melo, entre os bairros Rosa Cruz e Recanto do Itamaracá, foram plantadas 250 mudas de árvores nativas.

Na área 3, localizada entre a Avenida Brasil e Rua Maria das Neves Figueiredo, foram plantadas 340 mudas de árvores.

Na área 4, situada na Rua Antônio Sínico, no Jardim Bertioga, foram plantadas 315 mudas. E na área 5, que fica na Rua Julia Caporali Coelho, foram plantadas 130 mudas de árvores nativas.