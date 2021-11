SÁBADO É DIA DE VACINA EM AMPARO

No próximo sábado, 27 de novembro, as Unidades de Saúde do São Dimas, Centro, Moreirinha e Três Pontes estarão vacinando contra a Covid-19 das 8h às 17h. Veja quem já pode tomar as primeiras, segundas e terceiras doses.

PRIMEIRA DOSE: Todas as pessoas acima de 12 anos.

SEGUNDA DOSE: Todas as pessoas acima de 12 anos que já completaram os seguintes prazos da primeira dose:

Coronavac – 4 semanas

Astrazeneca – 8 semanas

Pfizer para maiores de 18 anos – 3 semanas

Pfizer para adolescentes entre 12 e 17 anos – 8 semanas

TERCEIRA DOSE: Todas as pessoas maiores de 18 anos que já completaram 5 meses da segunda dose.

As marcas das vacinas de terceira dose são definidas pelas diretrizes do Ministério da Saúde, de acordo com os tipos de vacina recebidos na primeira e segunda dose. As diretrizes oficiais do Governo do Estado sobre a segunda dose das pessoas que tomaram a vacina da Janssen e também sobre quem tomou a primeira e a segunda dose com vacinas de marcas diferentes ainda não foram recebidas pela prefeitura. Assim que as informações forem repassadas à Secretaria de Saúde, vamos informar a população.

Durante a semana, a vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as USF da cidade das 8h30 às 13h. Além disso, USF Centro também está vacinando às terças e quintas-feiras das 17h às 19h, e a USF São Dimas, no mesmo horário, de segunda à sexta-feira.

Vacina é proteção individual e coletiva! Não deixe de tomar a sua.