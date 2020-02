SÁBADO FOI O “DIA D” DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO EM JAGUARIÚNA

O “Dia D” de vacinação contra o sarampo levou muitos moradores de Jaguariúna aos postos de saúde no último sábado, dia 15. Durante todo o dia as equipes da secretaria municipal de saúde estiveram de plantão nas unidades 12 de Setembro, Fontanela e Florianópolis para aplicar a vacina na população.

A campanha de vacinação contra o sarampo começou no último dia 10 e segue até 13 de março. De acordo com a secretaria municipal de saúde, até o momento 724 pessoas tiveram suas carteiras de vacinação avaliadas e apenas 18 (2,5%) necessitaram tomar a dose contra a doença.

A orientação é para que sejam vacinadas as crianças a partir de 6 meses, adolescentes e adultos até 60 anos. De segunda a sexta-feira a vacinação acontece nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): 12 de Setembro, Nova Jaguariúna, Fontanella, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Florianópolis e Roseira de Cima.

Os moradores devem comparecer às unidades de saúde com a carteira de vacinação. No local será feita uma avaliação da situação vacinal e o calendário vacinal será seguido.

A secretária de saúde Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, afirmou que os adultos que estavam com a vacina desatualizada também aproveitaram para atualizar a carteirinha. “É sempre muito importante ficar de olho na carteira de vacinação, deixar ela atualizada. Nesse sábado além do público alvo da campanha, também vacinamos muitos adultos contra o sarampo e febre amarela”, informou a secretária.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira