Saboroso e nutritivo: conheça alguns benefícios do sorvete

Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, explica sobre os nutrientes do alimento e ensina receitas fáceis de fazer em casa

Com as altas temperaturas, nada como um saboroso sorvete para refrescar. Mas, afinal, ele faz bem para a saúde? “Sem dúvida alguma é possível incluir o sorvete na nossa alimentação, e ele pode trazer benefícios para a saúde, pois é um alimento nutritivo que contém proteína, cálcio, fósforo, vitaminas e minerais. No entanto, é importante que ele faça parte de uma rotina alimentar saudável e o ideal é que seja consumido após as refeições principais (almoço e jantar) para ajudar a reduzir o impacto na glicemia”, explica a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau.

A especialista ressalta que na lista de nutrientes que fazem bem para a saúde, estão as vitaminas:

A – antioxidante e extremamente importante para o bom funcionamento dos olhos.

D – importante para o desenvolvimento e manutenção dos ossos, além de estimular o sistema imunológico.

K – essencial para o organismo, ajuda na coagulação sanguínea e contribui para a saúde dos ossos.

B1 – mantém o sistema nervoso saudável e melhora o funcionamento cardiovascular.

B2 – ajuda na reparação de tecidos, na produção de anticorpos e hemoglobina, e no bom funcionamento das mucosas do sistema digestivo.

B6 – necessária para o funcionamento adequado de mais de 60 enzimas e essencial para a síntese normal do ácido nucléico e das proteínas.

B12 – melhora a memória e o sistema nervoso.

Renata lembra que os sorvetes de frutas, à base de água, além de ricos em vitaminas, são importantes fontes de hidratação, menos gordurosos, pouco calóricos e não possuem lactose. “Os de sabores cítricos, como limão, abacaxi, maracujá e tangerina, são leves e aumentam a sensação de frescor”.

Como benefícios, os preparados à base de leite possuem altas quantidades de sais minerais, sobretudo de cálcio, essencial para o desenvolvimento e saúde dos ossos. “O cálcio existente em duas bolas de sorvete equivale a um copo de leite, e a proteína também ajuda o organismo a manter suas funções vitais”, diz a nutricionista.

Além disso, o Centro de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, descobriu que o sorvete contém triptofano, um aminoácido que acalma e reduz a agressividade, com o aumento da produção de serotonina (o hormônio do bem-estar). Isso ajuda a combater o estresse, relaxar e dormir melhor.

E tem mais. O prazer que o sorvete proporciona está comprovado cientificamente. O Centre for Neuroimaging Sciences, em Londres, submeteu voluntários que tinham acabado de consumir sorvete de creme a exames de ressonância magnética. Os resultados demonstraram que o alimento afeta as zonas de prazer do cérebro, as mesmas ativadas quando as pessoas estão se divertindo.

Mas a especialista observa: “É importante ressaltar que a quantidade e a frequência no consumo dos sorvetes devem ser controladas para que o alimento não represente um alto consumo calórico, de açúcares e de gorduras na rotina alimentar”.

A nutricionista faz um alerta importante. “É preciso prestar atenção aos ingredientes na hora de comprar sorvetes industrializados. As opções com menos componentes são mais saudáveis por serem menos processadas”. Ela diz que preparar o alimento em casa é uma boa opção, pois terá maior teor de nutrientes, como vitaminas, minerais e fibras. “Podemos usar frutas ou polpas de frutas. Iogurtes, creme de leite, leite e leites vegetais também podem fazer parte das receitas. Para adoçar, açúcares variados, frutas maduras, frutas secas ou o adoçante de preferência. Outros ingredientes, como cacau em pó, castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, pasta de amendoim e água de coco podem ajudar a variar os preparos”.

Renata ensina seis receitas nutritivas e fáceis de fazer em casa com frutas para incluir no cardápio.

Sorvete de abacaxi com manga

2 xícaras de chá de abacaxi maduro picado

½ xícara de chá de coco ralado

1 xícara de chá de manga picada

O mínimo possível de água (só o suficiente para bater)

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e leve ao freezer por 3 horas. Retire e bata o conteúdo na batedeira. Leve novamente ao freezer, por cerca de 30 minutos, e sirva em seguida.

Sorvete de maracujá e damasco

200g de damascos secos

500ml de água

4 colheres de sopa de suco de limão

½ xícara de chá de suco de laranja

½ xícara de chá de suco de maracujá

Modo de preparo:

Cozinhe os damascos na água por 15 minutos. Junte os demais ingredientes e bata no liquidificador com 100ml de água fria. Leve ao freezer por 1 hora. Retire do freezer e bata na batedeira. Coloque em taças e leve ao freezer por mais 30 minutos. Rende 4 porções.

Sorvete de frutas vermelhas

250ml de iogurte natural

1 colher de sopa de mel

Hortelã a gosto

250g de frutas vermelhas congeladas

Modo de preparo:

Bata no processador primeiro o iogurte, o mel e o hortelã. Em seguida, acrescente as frutas vermelhas e bata novamente. Leve ao freezer por pelo menos 6 horas antes de consumir. Rende 2 porções.

Sorvete de manga

2 mangas picadas sem casca

3 xícaras de chá de água

1 envelope de gelatina sem sabor, hidratada conforme instruções da embalagem

1 xícara de chá de açúcar ou adoçante culinário em pó

Modo de preparo:

Bata as mangas no liquidificador ou mixer. Em uma panela, coloque a água e o açúcar e cozinhe até começar a formar uma calda. Desligue o fogo e acrescente a gelatina sem sabor e a manga batida. Deixe esfriar um pouco e leve ao freezer por 2 horas. Retire do freezer e bata a massa com uma batedeira. Sirva em seguida.

Sorvete caseiro proteico

1 banana nanica bem madura

1 xícara de chá de morangos congelados

1 xícara de chá de mirtilos congelados

3 colheres de sopa de leite em pó desnatado

3 colheres de sopa de mel

Modo de preparo:

Bata no liquidificador ou no processador a banana com o leite em pó e o mel. Acrescente as frutas congeladas e bata novamente. Se necessário, acrescente o mínimo de água. Leve ao freezer por cerca de 2 horas. Após esse tempo, bata novamente para formar um creme mais grosso. Sirva em seguida. Se desejar, decore com castanhas ou frutas in natura picadas.

Sorvete de coco

Polpa de 4 cocos verdes

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

2 colheres de sopa de leite em pó

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e leve ao freezer por 3 horas. Retire e bata o conteúdo na batedeira. Leve novamente ao freezer, por cerca de 30 minutos, e sirva em seguida.

SOBRE O OBA HORTIFRUTI – A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente, garantindo o equilíbrio perfeito entre sabor e saúde para a vida das pessoas. Acredita que reunir a família e os amigos ao redor da mesa é um momento gostoso e saudável. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, o Oba é fonte para quem deseja manter uma boa alimentação.

Em agosto de 2023, o Oba foi eleito pelos paulistanos o melhor hortifrúti pela 3ª vez, segundo a pesquisa DataFolha.

A rede já foi premiada duas vezes pela Folha de S. Paulo, na pesquisa Top Of Mind, como a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria hortifrúti, pela edição da revista Veja Comer & Beber, como o estabelecimento mais amado pelos paulistanos e também no ranking IBEVAR — FIA 2020, como uma das empresas mais eficientes do varejo brasileiro.

Atualmente, a marca possui mais de 70 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Com mais de 40 anos de história, o Oba expandiu sua atuação no mercado com setores de frios e laticínios, açougue, adega, mercearia, importação própria, pré-lavados, lanchonete, floricultura, padaria e restaurante, que complementam o setor de hortifrúti.