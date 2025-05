Saean abre novo processo seletivo com vagas para níveis fundamental, médio e técnico

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) abriu um novo processo seletivo para contratação eventual e por tempo determinado. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com jornada de 44 horas semanais e salários que variam de R$ 1.611,87 a R$ 2.993,47. O edital foi publicado no Diário Oficial.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente até 9 de maio, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede do Saean, localizada na Rua Adhemar de Barros, nº 1741 – Jardim Wada. No ato da inscrição, é necessário apresentar cópia do RG ou outro documento oficial com foto.

O processo seletivo é regido por provas objetivas e tem caráter eliminatório e classificatório. A seleção está de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal e segue os critérios estabelecidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Artur Nogueira.

Confira as vagas disponíveis:

-Agente de Saneamento | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.773,05

-Ajudante Geral | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.611,87

-Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 2.146,09

-Encanador | Ensino Fundamental Completo + CNH AB | R$ 2.763,20

-Faxineira | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.611,87

-Mecânico | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.532,93

-Pedreiro | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.763,20

-Técnico em Química | Ensino Médio Completo + Técnico em Química + Registro no CRQ | R$ 2.993,47

-Técnico de Saneamento | Ensino Médio Completo + Técnico em Química + Registro no CRQ | R$ 2.993,47

As provas contarão com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Específicos, além de Informática, conforme o cargo.

Todas as informações oficiais, incluindo o edital completo e demais fases do processo seletivo, foram divulgadas no Diário Oficial do Município, por meio do site: https://www.gdoe.com.br/arturnogueira.