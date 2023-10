Saean auxilia moradores com lembretes de tarifas via WhatsApp

Autarquia oferece lembretes permitindo que usuários acompanhem suas obrigações financeiras através do WhatsApp (19) 99663-6593

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está sempre empenhado em melhorar o atendimento aos clientes, e agora, apresenta uma novidade que visa simplificar a vida dos moradores.

Recentemente, o Saean implementou um serviço de lembretes de vencimento de contas por meio do WhatsApp. Esta iniciativa foi projetada para proporcionar mais conveniência e organização aos moradores, permitindo que eles acompanhem suas obrigações financeiras relacionadas ao abastecimento de água e esgoto de forma eficaz.

É importante destacar que as mensagens enviadas pelo número (19) 99663-6593 são legítimas e seguras, não representando qualquer tipo de golpe. O Saean reforça que este é o único número de WhatsApp oficialmente utilizado para fins de cobrança e comunicação com os clientes.

A ferramenta busca auxiliar os moradores a se manterem organizados e a evitar atrasos no pagamento de suas contas.

OUTROS SERVIÇOS VIA WHATSAPP

Pelo número (19) 99663-1850, o consumidor pode gerar a 2ª via ou alterar o modo de entrega da fatura, e solicitar os seguintes serviços: primeira ligação, adequação de cavalete, mudança de titularidade, vistorias, divisão de ramal desmembrada e frente e fundo, corte final, vazamento, religação de água, parcelamento e abertura de protocolo. Pelo canal, o cliente também a possibilidade de tirar dúvidas frequentes relacionadas ao serviço de água e esgoto do município.

SITE

Além do canal de WhatsApp, os moradores também podem solicitar serviços por meio do site da autarquia. Pelo endereço saean.sp.gov.br, o consumidor pode gerar a 2ª via ou alterar o modo de entrega da fatura, consultar débitos e extratos, abrir protocolos, simular contas, consultar histórico de consumo, atualizar dados cadastrais, tirar dúvidas frequentes e ainda acompanhar notícias relacionadas ao serviço de água e esgoto do município.