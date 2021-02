Saean elabora diagnóstico do sistema hídricopara melhorias nos próximos 20 anos

O Sistema de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) elaborará um diagnóstico da situação hídrica do município, a fim de traçar projetos de melhorias para os próximos 20 anos. Na tarde desta terça-feira (2), a presidente superintendente da autarquia Gabriela Montoya esteve reunida com o assessor do secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo Marco Vinholi, e com engenheiros de uma empresa privada que se dispuseram a executar o projeto.

Os profissionais analisarão as condições da captação do Rio Poquinha até a Estação de Tratamento de Água de Artur Nogueira. O projeto apontará as deficiências do sistema hídrico da cidade e, posteriormente, a autarquia buscará recursos para a realização das melhorias.

O Saean anunciou ainda que já busca recursos para a construção de uma nova represa no Poquinha, promessa de campanha da gestão Lucas Sia (PSD). Segundo Gabriela, a represa tem sido uma das prioridades do Saean nesse primeiro momento.

“O morador nogueirense já sofreu muito com a falta de água na cidade, principalmente em períodos de estiagem. Estamos em contato com algumas empresas para captar recursos e, assim, podermos cumprir mais uma promessa, que é a construção de uma represa em Artur Nogueira”, disse.

A autarquia também revelou que já procura verbas para a construção de um reservatório de água no município.