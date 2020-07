SAEAN inicia obras de cinco novos poços de água

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (SAEAN) começou a perfuração do primeiro de cinco novos poços. O objetivo da obra é aumentar a captação de água, diminuindo os riscos da falta dela mesmo em período de escassez.

A primeira abertura dos poços já está acontecendo no bairro Coração Criança. Os trabalhos começaram no início deste mês e tem como objetivo atingir 250 metros de profundidade.

O diretor de serviços do SAEAN, Luís Gustavo, explica que as perfurações vão contribuir bastante com o abastecimento de água em Artur Nogueira. “O objetivo é aumentar a captação e diminuir os riscos de falta de água em período de escassez, assim como percebemos em anos anteriores”, comenta.

Luís Gustavo também reforça que os poços vão estar em locais populosos da cidade. “Os poços são nos bairros mais populosos, como nessa região do Coração Criança”, explica. Além deste, o SAEAN irá perfurar um no Sacilotto 2, um no Itamaraty e estudar os locais onde serão colocados os outros 2 poços.

Os poços terão cerca de 250 metros de profundidade, com diâmetro de 6 polegada, e a estimativa é que eles possam captar até 30 m³ de água por hora. A fase de perfuração dos poços deve terminar em agosto e, em seguida, será aberto um processo licitatório para a compra de materiais que serão utilizados na estrutura dos poços.

Por fim, Rodrigo Fernando Garcia, Presidente Superintendente do SAEAN, afirma que a Autarquia está sempre pensando em melhorar os serviços para a população. “A qualidade do abastecimento é algo que está presente sempre em nossas discussões dentro do SAEAN, e essa iniciativa com certeza irá colaborar bastante com o fornecimento de água para a população”, exclama Rodrigo.