SAEEC realiza manutenção de emergência em adutora

O Serviço de Água e Esgoto e Engenheiro Coelho (SAEEC) realizou uma manutenção de emergência em uma adutora, na manhã de quarta-feira (23), devido a um rompimento. A manutenção foi feita na rua João Berton, no trecho entre as ruas Júlio Cardoso de Morães e José Gazotto Sobrinho, ao lado do Clube Recreativo São Pedro, na região central da cidade.

A obra teve duração de no máximo três horas. A via seguiu interditada e equipes do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) estiveram sinalizando o local e orientando os motoristas.