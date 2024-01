Safra de cana 2023/2024 é a mais produtiva em 15 anos

De abril a dezembro no Centro-Sul, rendimento médio alcança 87,6 toneladas por hectare, segundo dados do CTC

Piracicaba (SP), 17 de janeiro de 2024 – No fechamento da safra 2023/2024, a cana-de-açúcar na região Centro-Sul registrou produtividade média de 87,6 toneladas por hectare, 10 toneladas a mais do que a média das últimas 15 safras (77,2 toneladas por hectare).

Os dados são do Portal do Benchmarking do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e constam do boletim De Olho Na Safra, divulgado hoje em Piracicaba.

As altas produtividades são consequência da excelente condição climática desta safra, com chuvas bem distribuídas e acima da média na maioria das regiões produtoras de cana.

No mês de dezembro último, a qualidade da matéria-prima (ATR) foi inferior a observada na safra passada, reflexo da melhor distribuição das chuvas durante os meses passados. Porém, no acumulado da safra, o ATR se manteve dentro da média das últimas 15 safras (134,5 kg/t).

A produtividade agrícola do mês de dezembro seguiu a mesma tendência do acumulado e se mostrou superior à observada na safra passada (81 t/ha nessa safra contra 69,8 t/ha na safra anterior).

Na safra 2023/2024, os destaques de produtividade ocorreram em Araçatuba, Piracicaba e São José do Rio Preto, que tiveram crescimentos de 37,3%, 25,2% e 25%, respectivamente, em relação à safra anterior.

Sobre o CTC

O CTC – Centro de Tecnologia Canavieira é uma empresa de biotecnologia e inovação, líder global em ciência da cana-de-açúcar. Tem um dos maiores bancos de germoplasma de cana-de-açúcar do mundo, com mais de 4 mil variedades. Nos laboratórios em Piracicaba (SP) e Saint-Louis (Missouri-EUA), as equipes de cientistas desenvolvem trabalhos de ponta em melhoramento e engenharia genética. O portfólio da companhia reúne variedades de cana de alta produtividade e resistentes a pragas.

Criado em 1969, CTC contribuiu nestes 50 anos de história para o avanço tecnológico do agronegócio nacional e a competitividade do setor sucroenergético, levando o Brasil à liderança mundial do setor, aumentando a produtividade para atendimento da demanda mundial de açúcar, proporcionando visibilidade ao etanol como um dos mais importantes biocombustíveis do mundo e a cogeração através do processamento da palha da cana (bioeletricidade).