Saiu o calendário de pagamentos do Abono Salarial em 2025

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquiv

O governo federal divulgou o calendário de pagamento do Abono Salarial de 2025, referente ao ano-base 2023. Têm direito ao benefício de um salário-mínimo por ano os trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa, que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários-mínimos por mês. Na inciativa privada, recebem o PIS e os servidores públicos recebem o Pasep.

O calendário de pagamento de 2025 foi unificado. Significa dizer que tanto os trabalhadores da iniciativa privada como os servidores públicos vão receber de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário.

Em 2025, o pagamento começa em 17 de fevereiro, para os nascidos em janeiro. Nascidos em fevereiro, recebem a partir de 17 de março. Os nascidos em março e abril vão receber a partir do dia 15 de abril. Já os nascidos em maio e junho começam a receber em 15 de maio. Nascidos em julho e agosto, o pagamento será a partir de 16 de junho. Quem nasceu em setembro e outubro começa a receber em dia 15 de julho e, finalmente, fecham o calendário os nascidos em novembro e dezembro, que vão receber a partir de 15 de agosto.

Os valores estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário anual, em 29 de dezembro de 2025. Serão disponibilizados R$ 30,7 bilhões para pagamento do benefício a cerca de 25,8 milhões de trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho.

O trabalhador pode acessar mais detalhes no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz