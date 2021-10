Sala de Vacinas funciona em horário estendido até quinta-feira (28)

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, prossegue com atendimento em horário estendido até as 20h na Sala de Vacinas. O horário estendido continua até a quinta-feira (28). Durante o fim de semana, entre sexta-feira (29) e a terça-feira (2), não haverá atendimento na Sala de Vacinas.

As equipes de saúde têm disponíveis vacinas para a aplicação de todas as doses contra a Covid-19, além das vacinas do programa de multivacinação.

Segunda Dose



Apesar de o município já ter iniciado a aplicação da terceira dose, muitas pessoas ainda não completaram o esquema vacinal recebendo a segunda dose.

Segundo a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis,

“é muito importante que as pessoas retornem ao posto de vacinação para receberem a segunda dose, conforme a orientação do fabricante”, reforçou Reis.

De acordo com levantamento da saúde, mais de 1,8 mil pessoas ainda não retornaram para completar a vacinal.

“Somente completando o ciclo vacinal é que a pessoa estará completamente imunizada contra a covid-19. Existem muitas pessoas que já podem receber a segunda dose, porém, não comparecem para receber a segunda dose.”, completou reis.

Serviço

Vacinal contra Covid-19 – todas as doses disponíveis

Campanha de Multivacinação – 0 a 15 anos

Sala de Vacinas

Rua 13 de maio, 103 – Centro

8h – 20h – segunda a quinta-feira