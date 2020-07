SAMA faz plantio de Palmeiras no Parque Linear do bairro Santa Bárbara

Na tarde desta quarta-feira, 8, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e as equipes da Prefeitura iniciaram o plantio de Palmeiras de aproximadamente 9 metros de altura no Parque Linear “Dra. Kátia Stevanatto Sampaio”, no bairro Santa Bárbara.

A obra está em sua segunda fase de execução. O projeto contempla calçadas, grama, ciclovia, iluminação, bancos, faixas elevadas, bebedouros, fonte, playground, caminho de pedra, calçada e praça do ciclista.