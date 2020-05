SAMA faz revitalização de canteiros e jardins

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está fazendo a revitalização de canteiros e jardins em diversos pontos da cidade. Nesta terça-feira, 5, as equipes estão finalizando o trabalho no canteiro da Rua da Penha com plantio de espirradeiras, equisorias e tagetes.

Outros locais que já receberam a revitalização foram a Praça Bernardino de Campos, o canteiro da entrada principal da cidade e a rotatória do Cemitério da Saudade. O trabalho prossegue nos próximos dias.