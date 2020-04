SAMAE avança na construção do segundo módulo da ETE da Avenida Brasil em Mogi Guaçu

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) avançou para a fase de fundação na construção do segundo módulo da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Avenida Brasil. Após conclusão da obra, Mogi Guaçu tratará 100% de seu esgoto.

A construção deste novo módulo duplicará a eficiência da Estação de Tratamento de Esgoto às margens da Avenida Brasil, que hoje processa uma carga de esgoto de aproximadamente 60 mil habitantes.

Isso também possibilitará a desativação da grande lagoa de tratamento, que hoje possui eficiência de 60% no tratamento de esgoto e é responsável pelo mau-cheiro e pelo consequente incômodo aos moradores da região.

A realização desta obra faz parte do primeiro contrato de operação de crédito do país do Programa Avançar Cidades – Saneamento, na modalidade Esgoto Sanitário. O valor do financiamento é de R$ 23 milhões e a obra deve ficar pronta ainda em 2020.