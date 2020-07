SAMAE AVANÇA NA CONSTRUÇÃO DO SEGUNDO MÓDULO ETE DA AVENIDA BRASIL

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) continua avançando nas obras de construção do segundo módulo da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Avenida Brasil. A equipe está realizando trabalho de movimento de terras, caminhando para a conclusão do tanque circular e da rampa de acesso.

Também prosseguem os trabalhos de infraestrutura do poço de retenção dos sólidos e grosseiros e do tratamento preliminar. Grande parte dos equipamentos e acessórios que foram licitados já estão chegando no local e o conjunto moto bombas estão em fase de fabricação de dentro do cronograma de entrega.