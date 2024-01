SAMAE instala emissário de esgoto em nova escola de Martinho Prado

A equipe de obras do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) está trabalhando a todo vapor na instalação do emissário de esgoto da nova escola do Distrito de Martinho Prado Júnior. A estimativa é de que o serviço seja concluído dentro de 10 dias.

O emissário tem 548 metros de extensão, sendo a rede formada por tubos de 200 mm de diâmetro. Todo o esgoto coletado da nova escola seguirá para a elevatória de esgoto e de lá para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), localizada também no distrito.

Vale pontuar que o serviço foi iniciado no final do mês de dezembro, exigindo um amplo trabalho de escavação para possibilitar a instalação da tubulação dentro dos padrões.

O superintendente do SAMAE, Mario Antônio Zaia, fez questão de destacar que o serviço é feito pela própria equipe da autarquia. “O valor total do serviço é de R$ 150 mil. Uma obra significativa para a comunidade escolar da nova escola de Martinho Prado”, comentou.

Por sua vez, o engenheiro civil do SAMAE, Gabriel Águila Slan, atentou que a obra exige escavação profunda para colocação da tubulação, chegando a movimentar 10 mil m³ de terra. “Parte da tubulação já foi instalada e hoje (terça-feira) iniciamos mais uma etapa deste procedimento”, detalhou.

Os recursos utilizados no serviço são oriundos de emenda impositiva destinada pelo vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão. O emissário tem início em frente à unidade escolar à Rua Júlio Fernandes, s/nº, e segue margeando a Avenida Júlio Fernandes, a principal via de acesso ao distrito.