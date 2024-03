Sanasa fará troca de registros no Parque Residencial Vila União nesta quarta, 6

Crédito: Manoel de Brito/Sanasa

Para executar o trabalho com segurança, será necessário interromper o fornecimento de água das 8h às 17h.

A Sanasa, empresa de economia mista responsável pelo saneamento em Campinas, informa que fará na quarta-feira, dia 6, a substituição de dois registros na rede que abastece o Parque Residencial Vila União. Este serviço é importante para garantir o funcionamento adequado do sistema de abastecimento. Para executar o trabalho com segurança, será necessário interromper o fornecimento de água das 8h às 17h.

A interrupção vai atingir os imóveis localizados entre as ruas Clair Arruda Acosta, José Augusto de Mattos e Dona Esmeralda Oliveira Mathias e Rodovia dos Bandeirantes. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado de forma gradual.

A Sanasa solicita aos moradores que consumam água de forma consciente, especialmente no horário mencionado, para evitar desperdícios. A companhia ressalta que imóveis que possuem caixa d’água obrigatória para ao menos 24 horas de reservação, como determina o artigo 41 da resolução 145/2016 da ARES-PCJ, não devem sentir os efeitos da interrupção. Já para aqueles que ainda não estão de acordo com a resolução, a Sanasa recomenda a reserva antecipada de água, porém, destaca que os reservatórios devem permanecer com tela e fechados para evitar que se tornem criadouros do mosquito da dengue.