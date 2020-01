Santa Casa de Mogi Guaçu realizará campanha de doação de sangue no dia 28 de janeiro

A Santa Casa de Mogi Guaçu irá realizar a primeira campanha de doação de sangue deste ano. Será no dia 28 de janeiro. A equipe do Hemocentro da Unicamp estará no hospital para efetuar as coletas.

Para doar sangue, o interessado deve estar bem de saúde, ter entre 16 e 60 anos, não pode estar em jejum, deve pesar mais de 50 kg. Jovens a partir dos 16 anos já podem doar, mas precisam estar acompanhados do pai ou da mãe com documentos de identificação.

Os doadores devem levar documento com foto e chegar ao hospital a partir das 7h30 para retirar a senha, pois as doações serão feitas em ordem de chegada.