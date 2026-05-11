Santa Casa de Mogi Mirim recebe AVCB pela primeira vez em 159 anos

Documento emitido pelo Corpo de Bombeiros atesta que hospital atende às normas de segurança contra incêndio e pânico

A Santa Casa de Mogi Mirim conquistou, pela primeira vez em seus 159 anos de história, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que certifica que a edificação está em conformidade com as normas de segurança contra incêndio e pânico.

O laudo foi emitido pelo tenente do Corpo de Bombeiros, Jonathan Tavares Silva, e homologado pelo capitão Luiz Fernando Marucci Baccin, após vistoria técnica realizada na unidade hospitalar.

Segundo a Prefeitura, o documento reconhece as adequações realizadas no hospital, principalmente nas áreas elétrica e hidráulica, além da implantação de equipamentos e medidas de segurança voltadas à proteção de pacientes, funcionários e visitantes.

O secretário municipal de Saúde, Mauro Nunes Júnior, destacou que todas as reformas realizadas na Santa Casa tiveram como prioridade a segurança da unidade. Já o diretor administrativo do hospital, Daniel de Carvalho Frugoli, ressaltou que o AVCB garante que o hospital está regularizado, dentro das normas legais e preparado para situações de emergência.

Atualmente, a Santa Casa conta com hidrantes, extintores de incêndio, alarmes, iluminação de emergência e demais itens exigidos para prevenção e combate a incêndios.

O prefeito Paulo Silva também comemorou a conquista e destacou a importância do certificado para a segurança e funcionamento do hospital.