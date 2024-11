Santo Antônio de Posse Celebra Saúde e Esporte na 1ª Corrida e Caminhada da ACISAP

No último domingo, 10 de novembro, Santo Antônio de Posse viveu um dia histórico com a realização da 1ª Corrida e Caminhada da ACISAP. O evento, que teve como ponto de partida a Praça da Matriz, reuniu 420 participantes de diversas idades e de 8 cidades da região, consolidando-se como um marco esportivo e comunitário no município.

“Foi especial fazer parte da organização da 1ª Corrida e Caminhada da ACISAP. Trazer um evento novo para Santo Antônio de Posse, superar as limitações e alcançar um envolvimento tão significativo, com participantes de 8 cidades, foi uma experiência única e enriquecedora. Ver 420 pessoas unidas pela saúde e pelo esporte encheu meu coração de gratidão e orgulho,” declarou Monique Suelen Calixto Camargo, vice-presidente da ACISAP. “Cada detalhe foi pensado com carinho, e o resultado mostrou que, com dedicação e parceria, é possível transformar uma ideia em um grande momento para a nossa cidade. Agradeço imensamente a todos que participaram, apoiaram e acreditaram neste projeto. Fazer parte dessa jornada foi incrível! Vamos juntos rumo aos próximos desafios!”

Modalidades e Premiações

Com opções de 5 km de corrida e 3 km de caminhada, o evento atraiu atletas e entusiastas de todas as idades. Um dos momentos mais aguardados foi a entrega dos 37 troféus, que premiaram as categorias Corredor Possense, Maior Equipe Inscrita, além dos melhores colocados em diferentes faixas etárias.

Organização e Parcerias

A corrida foi organizada pela Fastrunners e realizada pela ACISAP, contando com o apoio essencial da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através das Secretarias de Segurança e Saúde. Empresas patrocinadoras também contribuíram para o sucesso do evento, oferecendo brindes e promovendo ações especiais.

Um Encontro de Saúde e União

Mais do que uma competição, a 1ª Corrida e Caminhada da ACISAP foi uma celebração do esporte, da saúde e da união comunitária. A participação expressiva dos possenses e visitantes reforça o potencial da cidade em sediar eventos de grande porte.

A ACISAP agradece a todos os envolvidos – participantes, organizadores, apoiadores e patrocinadores – por tornarem este momento inesquecível. Que venham os próximos desafios!