SANTO ANTÔNIO DE POSSE CONQUISTA 14 MEDALHAS NA 23ª COPA KARATEPOSSE UKCA

No último domingo, 20 de agosto, 180 atletas de 16 associações de toda a região, estiveram em Santo Antônio de Posse para participar da 23ª Copa KaratePosse – UKCA 2023, realizada no Ginásio de Esportes da EMEF Professora Elisabete Lala Villava (CIEF). Representando a cidade, os alunos da equipe de karatê do clube União Possense, comandada pelo sensei Edson Ferreira, conquistaram 14 medalhas, sendo: 6 ouros, 5 pratas e 3 bronzes.

Visando promover a arte marcial japonesa, incentivar a prática esportiva e a competição saudável, o evento reuniu a comunidade esportiva e entusiastas do karatê em um dia repleto de energia e técnica.

Resultados dos alunos da equipe de karatê:

CATEGORIA DE 10/11 ANOS

João Pedro

2º lugar Kata (Forma)

2º lugar Kumite (Luta)

CATEGORIA DE 14/15 ANOS

Vinicius Augusto

2º lugar Kata (Forma)

3º lugar Kumite (Luta)

CATEGORIA DE 12/13 ANOS

Caique Costa

3º lugar Kumite (Luta)

CATEGORIA DE 14/15 ANOS

Andressa Galera

1º lugar Kata (Forma)

2º lugar Kumite (Luta)

CATEGORIA DE 18/34 ANOS

Laura Alessandra

1º lugar Kata (Forma)

1º lugar Kumite (Luta)

CATEGORIA DE 14/15 ANOS

Sayrui Tomoda

2º lugar Kata (Forma)

3º lugar Kumite (Luta)

CATEGORIA DE 16/17 ANOS

Larissa Silva

2º lugar Kata (Forma)

1º lugar Kumite (Luta)

CATEGORIA DE 16/17 ANOS

Luiz Carlos

1º lugar Kata (Forma)

1º lugar Kumite (Luta)

Fonte P.M.S.A.P.