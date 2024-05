Santo Antônio de Posse e Senac Oferecem Curso de Hambúrguer Artesanal

A preparação de hambúrgueres artesanais com combinações inovadoras tem conquistado um público cada vez mais exigente. As preferências variam amplamente, e, como resultado, as redes de hamburguerias que oferecem receitas criativas estão em crescimento no país. Essas redes procuram profissionais talentosos que dominem as técnicas de preparo e tragam novas ideias para o mercado.

Para atender a essa demanda, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Senac, anuncia a realização do curso de “Hambúrguer Artesanal”. Este curso oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam se capacitar na área gastronômica, aprimorando suas habilidades e aprendendo técnicas diferenciadas de preparação de hambúrgueres.

Detalhes do Curso

Data: 11 a 27 de junho

Dias: Terças e quintas-feiras

Horário: Das 19h às 22h

Local: CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) – Rua das Violetas, 21 – Jardim das Flores

Inscrições: Secretaria de Desenvolvimento Social – Rua Santo Antônio, 386 – Centro

Por Que Participar?

Este curso é uma oportunidade única para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no ramo de hambúrgueres artesanais. Com a orientação de profissionais experientes do Senac, os participantes aprenderão a preparar hambúrgueres diferenciados, utilizando técnicas modernas e ingredientes variados, que certamente agradarão aos paladares mais exigentes.

Vagas Limitadas

As vagas são limitadas, por isso é importante garantir a sua inscrição o quanto antes. Estamos esperando por você para juntos descobrirmos os segredos de um hambúrguer artesanal perfeito! Não perca essa chance de se destacar no mercado gastronômico.

Para mais informações e inscrições, dirija-se à Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, 386 – Centro. Venha se capacitar e fazer parte dessa nova onda de hambúrgueres artesanais que está conquistando o país!