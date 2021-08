Santo Antônio de Posse é um dos municípios que fazem parte do Programa Vale Gás

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado de Governo, e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, anunciou nesta 3ª feira (3/8), a 2ª fase e a ampliação do programa “Vale Gás”.

Poderão receber o benefício famílias inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda mensal per capita de até R$ 178,00.

Critérios de elegibilidade do Programa Vale Gás:

• Famílias inscritas no CadÚnico até 19/02/21, com cadastro que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses (ou seja, desde 19/02/2019);

• Que possuam renda familiar per capita de até R$178,00 (ou seja, a soma de todos os salários, aposentadorias, remunerações e benefícios recebidos pela família, dividida pela quantidade de pessoas da família deve ser de até R$178,00 por pessoa);

• Que não recebem o Bolsa Família.

Acessar os sites oficiais do Programa Bolsa do Povo ou do Vale Gás:

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/

http://www.valegas.sp.gov.br/

Realizar a consulta se a família é elegível, usando o Número de Identificação Social – NIS

Os munícipes que precisarem de ajuda para consultar se vai ter acesso ao programa, basta procurarem o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS localizado a Rua Iasra Hense de Moraes, n 137 – Centro.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3896 2884 ou Whatsapp do CRAS (19) 99944 3449