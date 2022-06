Santo Antônio de Posse elege Miss 2022

O concurso de beleza Miss Santo Antônio de Posse agitou a cidade na noite desta sexta-feira, 3. As 21 candidatas disputaram o título de Miss Possense 2022, sendo 11 na categoria Juvenil e 10 na categoria Oficial. No concurso, não só beleza foi quesito de avaliação, mas também postura e carisma.

O júri elegeu Allana Planche de Sousa de 17 anos como a Miss Juvenil e Ana Carolina Inácio Garcia de 17 como a Miss Oficial do ano de 2022. Ambas serão responsáveis por carregar as coroas, as faixas e representar a cidade. Em 2023, a vencedora deve concorrer em nível estadual também. Foram também coroadas no Miss Juvenil em 2° lugar Thaeme Lavinya silva de 13 anos e a Miss Simpatia Samanta Octavio Ferreira de 16 anos e no Miss Oficial em 2° lugar Emanuele Faria Invenção de 18 anos e Miss Simpatia Stefany Archangelo Santos de 18 anos

Confira como foi a premiação: