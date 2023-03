Santo Antônio de Posse terá Unidade de Atendimento da OAB SP

O prefeito de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli, se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 14 de março, com representantes da 232ª Subseção de Jaguariúna da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo (OAB SP), Dra. Cleide Troleze, tesoureira, e o Dr. Caio Vicenzotti, vice-presidente. A reuniu teve o objetivo de tratar sobre os últimos detalhes para a implantação de uma unidade de atendimento da OAB em Santo Antônio de Posse, que ficará instalada no Agiliza Posse, Rua Doutor Jorge Tibiriçá, 955 – Centro.

A entidade promove, com exclusividade, a representação, defesa, seleção e disciplina da Advocacia. Ao defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social, contribui com a consolidação das instituições democráticas e da cidadania brasileira.