São Paulo x Vila e Mini Craques x Santos nas semifinais do sub12

Quarta-feira de semifinais da categoria sub12 da Copa Municipal de Futsal de Base. A competição realizada pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) chega ao seu segundo dia de jogos eliminatórios.

Primeiro colocado na fase classificatória, o Mini Craques vai enfrentar o Santos Mogi Mirim, que passou com o quarto lugar. O duelo será às 19h00 e, na sequência, a partir das 19h30, o São Paulo, vice-líder, terá pela frente a Vila Dias, que terminou com a terceira posição.

Os vencedores dos dois jogos da semifinal se garantem na decisão, agendada para quinta-feira (23). Todas as partidas ocorrem no Ginásio do Tucurão. Nas partidas eliminatórias não há vantagem do empate. Em caso de igualdade no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.