SAP realiza Jornada de Cidadania e Empregabilidade na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu

A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio das

Coordenadorias de Reintegração Social e Cidadania (CRSC) e das

Unidades Prisionais da Região Central (CRC), realiza do dia 31/5 a 3/6

mais uma edição da Jornada de Cidadania e Empregabilidade. Após mais

de dois anos sem realização devido à pandemia, as Jornadas estão

sendo retomadas com força total em todo o estado.

O objetivo do projeto é oferecer aos reeducandos do sistema

penitenciário paulista um conjunto de serviços essenciais, trazendo um

mutirão de ações para fornecer importantes ferramentas na retomada da

vida em liberdade. Entre as atividades oferecidas aos apenados estão:

emissão de documentos (RG, CPF, Certidão de Nascimento); atendimentos

de saúde, orientações e atendimentos jurídicos – Defensoria

Pública; palestras com Psicóloga, Assistente Social e com

Psicanalista; Dia de Beleza (massagista, escovista, manicure, design de

sobrancelhas). Além desses atendimentos, serão realizadas palestras

sobre educação, saúde e serviços executados pelas Centrais de

Atenção ao Egresso e Família (Caefs), da CRSC.

Os serviços oferecidos na unidade prisional contam com profissionais e

materiais necessários para o atendimento disponibilizados pelo órgão

parceiro. O evento possibilita que em um único dia o reeducando

consiga, por exemplo, regularizar seus documentos, receber informações

processuais e ainda passar por oficinas, palestras e dinâmicas

especialmente elaboradas para sua reintegração social.

A SAP estabelece que todas as unidades prisionais do estado de São

Paulo devem oferecer ações de reintegração social aos reeducandos

por meio das Jornadas. Mais de dois milhões e meio de atendimentos já

foram realizados desde a criação das Jornadas de Cidadania e

Empregabilidade.

A Jornada é uma realização do Grupo de Capacitação,

Aperfeiçoamento e Empregabilidade (GCAE), da CRSC, e do Grupo Regional

de Ações de Trabalho e Educação (Grate), da CRC, e conta com

importantes parceiros, como a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro

Pimentel” (Funap), a Secretaria da Segurança Pública, o Instituto de

Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt” (IIRGD), Defensoria

Pública, Igreja Universal.