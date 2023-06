Satis apresenta na Hortitec soluções para manejo de doenças e pragas

Maior feira hortifrutícola da América Latina

acontece de 21 a 23 de junho, em Holambra (SP)

Disposta a contribuir para melhorar ainda mais o desempenho das culturas de HF, a Satis participará da 28ª Hortitec (Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas) com foco em duas soluções de seu portfólio: Duo Funghi Plus e Tatic. De acordo com o engenheiro agrônomo e suporte técnico da empresa na área de HF, Décio Shigihara, a primeira é indicada para o controle de insetos, enquanto a segunda trata-se de um fertilizante mineral à base de cobre com partículas micronizadas destinado ao manejo de pragas e doenças.

Os produtores serão recebidos por gestores e consultores técnicos da empresa mineira em seu no estande localizado no Setor Azul, espaço nº 97. Será um espaço dedicado a orientar o público sobre o impacto que efeitos adversos causam tanto em pontos de qualidade, como alteração de tamanho, cor e sabor, quanto em volume, envolvendo queda de produtividade e redução de colheitas, além de maior custo de produção.

Em paralelo ao aprimoramento do manejo de pragas e doenças, Shigihara indica o emprego de produtos que tenham melhor desempenho associados a tecnologias de aplicação em condições favoráveis. “Por meio de cuidados com alguns tipos de fungos, bactérias ou mesmo algumas pragas por exemplo nas culturas como batata, tomate e pimentão poderão estar associados ao sucesso ou fracasso dentro de um cultivo, pois o manejo e uso de produtos corretos de alta eficiência são de fundamental importância,” afirma Shigihara.

A ocorrer entre os dias 21 e 23/6 em Holambra/SP, a Hortitec 2023 contará com 490 empresas expositoras do Brasil e do exterior, estimando um público aproximado de 32 mil visitantes. A expectativa da feira é movimentar cerca de R$ 400 milhões durante a exposição e no período pós-evento, volume que representa 35% acima do alcançado em 2022.

Sobre a Satis

Com quase 25 anos de atuação no mercado brasileiro de nutrição vegetal e sede em Araxá (MG), a Satis volta seu olhar para o futuro a fim de engajar seus clientes para desenvolver um agronegócio cada vez mais sustentável. Para reforçar a sua conexão com o produtor e a importância de uma produtividade mais inteligente, a empresa evolui seu conceito para Lavoura saudável. Negócio sustentável. Assim, destaca que tecnologias e manejos adequados podem garantir maior rentabilidade sem abrir mão da responsabilidade no meio rural.

A busca da inovação, por meio de pesquisas em seu Campo Experimental em Araxá, conhecimento técnico e parcerias, é fundamental para atender e se antecipar às demandas do agronegócio. Desta forma, a empresa pode oferecer um amplo portfólio que contribui para o fortalecimento da raiz às folhas e melhor absorção de nutrientes, especialmente das lavouras de milho, café, soja, feijão, trigo, arroz, algodão e HF. A saúde das plantas é o primeiro passo para o bom desempenho das safras e a perenidade dos negócios.

Com essas ações, a Satis, uma empresa 100% nacional, tem alcançado crescimento em seu faturamento ao longo dos anos, chegando a 36% de Crescimento em 2022. E como suporte para sua abrangência nacional, conta com uma robusta equipe técnica de vendas e cinco Centros de Distribuição localizados no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Goiás.