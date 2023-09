Saúde altera agendamento de retorno no Centro de Especialidades Médicas para acabar com filas

A partir de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde vai adotar um novo sistema de agendamento de consultas no Centro de Especialidade Médicas (CEM), na Zona Sul. Atualmente para marcar o retorno com um especialista, o paciente precisa comparecer ao local na primeira sexta-feira do mês, o que gera filas que começam a se formar desde a madrugada.

Com o objetivo de mudar esse cenário, a equipe do CEM irá fazer o agendamento do retorno com o especialista. A ideia é que o paciente deixe o pedido de retorno no pós-consulta e será orientado a retornar ao CEM apenas 10 dias antes do dia marcado para retirar a guia de consulta. Neste novo sistema, não haverá apenas um único dia para o agendamento do retorno e a retirada da guia poderá ser feita durante o expediente.

“Como não conseguimos avisar os pacientes, atenderemos no dia 6 de outubro, que seria o dia de agendamento, quem vier até o CEM no sistema antigo e todos serão avisados sobre a mudança, pois não queremos mais filas em frente ao CEM”, explicou o secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Vieira.

Vale ressaltar que o agendamento da primeira consulta com o especialista é feito diretamente pelo Posto de Saúde onde o paciente recebeu o encaminhamento e somente o retorno é feito pelo CEM. Em média, por mês, são agendados até mil retornos. Em agosto, por exemplo, a especialidade de cardiologia foi a que mais realizou atendimentos: 751.

O Centro de Especialidades Médicas fica localizado na Avenida Padre Jaime, no nº 1.500, no Jardim Planalto Verde. O telefone para contato é o 3891-9444.