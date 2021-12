Saúde aplica 331 doses no primeiro dia de vacinação noturna

Até o momento, 254.938 doses foram aplicadas no município desde o início da campanha, no final de janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 331 doses de imunizantes durante a primeira etapa de vacinação noturna contra a Covid-19 realizada na terça-feira, 7 de dezembro, na Praça Rui Barbosa (Recanto), no Centro. A ação continua nesta quinta-feira, 9, e segue nos dias 10 (sexta-feira), 14 (terça-feira), 15 (quarta-feira) e 16 (quinta-feira), sempre das 18h às 21h.

Para esta ação, uma tenda foi instalada em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição. O objetivo da pasta é vacinar o maior número de pessoas que estejam com alguma dose em atraso. Estão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses e não há necessidade de agendamento prévio. No entanto, é preciso que as pessoas levem o comprovante de vacinação, caso já tenham tomado alguma dose, e o comprovante de endereço.

“Já estamos realizando a vacinação de livre demanda há um bom tempo e a ação tem atingido números positivos. Resolvemos, então, fazermos a imunização noturna para dar mais uma opção para a população, porque é o período que antecede as festas de fim de ano e o comércio da cidade fica aberto até as 22h”, explicou a enfermeira da Secretaria de Saúde, Luciana Leinatti.

A enfermeira ressalta também que “está sendo realizada a vacinação de livre demanda em 12 unidades de saúde com a finalidade de atrair o maior número de cidadãos e, principalmente, dos faltosos, para que todos completem o esquema vacinal, que é essencial para a proteção contra a Covid-19”.

A vacinação de livre demanda está sendo feita nas unidades de saúde do Guaçu Mirim, Rosa Cruz, Centro de Saúde, Hermínio Bueno, Zaniboni I e II, Fantinato, Ypê Pinheiro, Santa Terezinha, Santa Cecília, Suécia e Guaçuano.

Em Mogi Guaçu, até o momento, 254.938 doses foram aplicadas no município desde o início da campanha, no final de janeiro. São 122.955 imunizados com a primeira dose, 112.832 pessoas com duas, sendo 3.992 com o imunizante de dose única. Além disso, 15.159 doses adicionais de reforço também foram aplicadas.