Saúde aplica 5.054 doses contra a gripe e contra a Covid-19 no dia 21 de abril

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 5.054 doses de vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 durante ação realizada no dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. Deste total, 2.934 doses foram aplicadas contra o coronavírus, sendo adultos (1ª, 2ª e 3ª doses) e crianças (1ª e 2ª doses). Outras 2.120 doses foram contra a influenza e da 4ª dose contra a Covid-19 em idosos a partir de 60 anos.

Em Mogi Guaçu, já são 327.298 mil doses aplicadas contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. São 132.395 pessoas que receberam uma dose e 123.671 com duas doses de imunização. 63.590 indivíduos tomaram a dose adicional, 4.099 cidadãos foram imunizados com a dose única e 3.543 idosos com idade a partir de 60 anos já receberam a 4ª dose da vacina contra o coronavírus.

Cronograma

Nesta semana, a Secretaria de Saúde promove a vacinação contra a gripe e também disponibiliza a 4ª dose contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos. Além disso, nas unidades de saúde também estão disponíveis doses de imunização livre demanda contra o coronavírus para adultos e crianças com idade entre 5 e 11 anos. Não há necessidade de agendamento.

A imunização acontece em 19 unidades de saúde de Mogi Guaçu de segunda à sexta-feira, no período das 13h às 15h30, seguindo calendário de dias e horários estipulados pelas equipes de vacinação, conforme o cronograma abaixo. As Unidades de Saúde da Família (USF) do Jardim Fantinato e Ypê Pinheiro são as únicas que não haverá vacinação contra a influenza e contra a Covid-19.

Para os adultos estarão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a 3ª dose está disponível para quem já tomou a 2ª dose há quatro meses para pessoas acima de 18 de anos. Para o público infantil estão disponíveis 1ª e 2ª doses.

A 3ª dose da vacina para a faixa etária entre 12 e 17 anos de idade é destinada exclusivamente para os adolescentes imunossuprimidos. Nos adultos, a dose

adicional é somente para pessoas maiores de 18 anos que já completaram o intervalo de quatro meses da 2ª dose.

A 4ª dose de imunização está disponível para os adultos imunossuprimidos. Para se vacinar, o cidadão deve comparecer na unidade de saúde e apresentar documento com foto, carteirinha de vacinação e declaração médica de comprovação da doença. Já os idosos devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de residência.

Calendário de vacinação contra Influenza (a partir de 60 anos de idade)

Livre demanda contra Covid-19

UBS Zona Sul – 13h às 15h30

Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira

UBS Guaçu Mirim – 13h às 15h30

Segunda, terça e quarta-feira

UBS Zaniboni – 13h às 15h30

Terça, quarta, quinta e sexta-feira

USF Santa Terezinha – 13h às 15h30

Segunda, terça, quarta e quinta-feira

UBS Ypê II – 13h às 15h30

Quinta-feira

Centro de Saúde – 13h às 15h30

Segunda e quarta-feira

UBS Centro-Oeste – 13h às 15h30

Segunda, terça, quarta e quinta-feira

USF Martinho Prado – 13h às 15h30

Segunda, terça, quarta e quinta-feira

USF Chácaras Alvorada – 9h às 11h e das 13h às 15h

Segunda e quarta-feira