Saúde aplica mais de 1,2 mil doses contra a Covid-19 e contra a Influenza durante o Dia D

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 1.234 doses de vacinas durante o Dia D de vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza (grupos prioritários) realizado no último sábado, 29 de abril. Deste total, 600 doses foram contra a gripe, enquanto outras 634 doses foram da Pfizer Bivalente contra o coronavírus. A ação de sábado foi promovida em seis unidades de saúde e a imunização continua em todo o município.

“Atingimos um bom número de imunização contra a Covid-19 e contra a gripe neste dia. A população está se conscientizando que a imunização, principalmente contra a Covid-19, é uma batalha permanente de todos. Não cansamos de afirmar que a imunização é primordial”, disse a enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza continua sendo realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu. A vacinação acontece em período integral em 11 postos de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo: UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro, UBS Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postos: USF Hermínio Bueno, USF Eucaliptos, USF Rosa Cruz, UBS Ypê II, USF Alto dos Ypês, USF Guaçuano, USF Fantinato, USF Santa Terezinha, USF Chaparral e USF Suécia.

Sem a necessidade de agendamento, a imunização com a Pfizer Bivalente contra a Covid-19 continua para os idosos acima de 60 anos e de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão em todas as unidades de saúde, assim como para grávidas e puérperas (até 45 dias de puerpério), os profissionais da Saúde e para os adultos com idade a partir de 18 anos.

Também continua sendo realizada a imunização contra a doença para os bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias e as crianças entre 5 e 11 anos, que completaram o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses.

Em Mogi Guaçu, já são 384.183 mil doses aplicadas contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. São 133.911 pessoas que receberam uma dose e 126.211 com duas doses de imunização. 90.682 indivíduos tomaram a terceira dose, 19.530 com a quarta dose, 9748 já receberam a Pfizer Bivalente e 4.101 cidadãos foram imunizados com a dose única.

Influenza

Já a vacinação contra a gripe é destinada, no momento, para os grupos prioritários que incluem as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos a partir de 60 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias de puerpério); povos indígenas; trabalhadores da Saúde; professores, profissionais das forças de Segurança e salvamento; membros das Forças Armadas; portadores de doenças crônicas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros categoria D e E.

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: Influenza A, H1N1 e H3N2 e Influenza B.

Campanha de Vacinação da Pfizer Bivalente contra a Covid-19

– Pessoas a partir de 60 anos idade

– Pessoas a partir de 18 anos

– Indivíduos imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade

– Grávidas e Puérperas

– Profissionais da Saúde

Adultos

– 4ª dose para pessoas a partir de 18 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª, 3ª a partir de 12 anos

Crianças

Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias

Reforço em crianças de 5 a 11 anos de idade

Campanha de Vacinação contra a Influenza

Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias

Idosos a partir de 60 anos

Gestantes e puérperas (até 45 dias de puerpério)

Povos indígenas

Trabalhadores da saúde

Professores

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Membros das forças armadas

Portadores de doenças crônicas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros categoria D e E

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

UBS Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia