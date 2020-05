Saúde de Amparo inova na assistência aos pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19

Em pouco mais de 20 dias, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Amparo reuniu uma equipe médica composta por pneumologista, infectologista, cardiologista, reumatologista e clínico geral), fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos, com o propósito de construir um “PCDT – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas” que pudesse acompanhar os pacientes desde os primeiros dias de sintomas, garantindo uma assistência integral e muito mais eficiente no tratamento da Covid-19, com a proposta em reduzir o agravamento da doença e posteriormente a não necessidade de internação hospitalar.

Desde o dia 11 de maio, a Secretaria de Saúde iniciou os atendimentos nos Polos (São Dimas, Bolão, Postão, Arcadas e Três Pontes). A cloroquina, e seu derivado hidroxicloroquina, estão no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves e moderados de covid-19. De acordo com o protocolo, cabe ao médico a decisão de prescrever ou não a substância, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, com a assinatura do Termo de Ciência e Consentimento.

Casos leves são aqueles pacientes que não precisam de internação e apresentam um ou mais sintomas como coriza, diarreia, febre, perda do paladar e olfato, dores musculares e abdominal, tosse, fadiga e dores de cabeça. Tosse e febre persistente, com piora de algum dos outros sintomas e presença de fator de risco, são sinais moderados de covid-19. Para os casos moderados, a equipe médica deve avaliar a necessidade de internação e a presença de infecção bacteriana e considerar o uso de anticoagulantes e corticóides.

No dia 14 de maio representantes da Secretaria Municipal de Saúde, estiveram reunidos com representantes dos hospitais e da rede suplementar, no Paço Municipal Prefeito Carlos Piffer para compartilhar o “Protocolo” de tratamento aos pacientes com a Covid-19.

“É o SUS de Amparo, compartilhando inovação e conhecimento, porque juntos somos mais fortes. Essa é a nossa Gestão em Saúde. Confiança e Melhoria Contínua”, ressaltou o secretário de Saúde, Vinicius Grana Tonon.