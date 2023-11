Saúde de Artur Nogueira é destaque estadual ao receber prêmio Luiza Matida

Honraria foi concedida ao município pela eliminação da transmissão vertical do HIV – de mãe para filho durante a gestação

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde, recebeu o prestigioso Prêmio Luiza Matida 2023, concedido pelo Estado de São Paulo. A premiação reconhece o papel do município nogueirense na eliminação da transmissão vertical do HIV, e é um testemunho do comprometimento da Administração Municipal em enfrentar os desafios da saúde pública de forma eficaz.

Ao longo do ano de 2023, Artur Nogueira alcançou um feito notável – nenhum caso de transmissão do HIV de mãe para bebê foi registrado. A transmissão vertical, que pode ocorrer durante a gestação, parto ou amamentação, representa um desafio significativo na área da saúde materno-infantil.

O Prêmio Luiza Matida 2023, uma iniciativa do Programa Estadual DST/Aids-SP, visa reconhecer e homenagear municípios que se destacam no combate e controle do HIV/Aids e sífilis.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou satisfação com a conquista e agradeceu à equipe da Vigilância em Saúde e a todos os profissionais de saúde envolvidos nesse processo.

Sia (PSD) destacou a importância do reconhecimento estadual e ressaltou o empenho coletivo que tornou possível alcançar este objetivo notável para a saúde pública do município.

“Artur Nogueira reafirma seu compromisso contínuo com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o bem-estar da população. A conquista do Prêmio Luiza Matida 2023 destaca o papel fundamental da cidade como modelo no enfrentamento do HIV e da sífilis, inspirando outras cidades a seguirem o exemplo e implementarem medidas eficazes para o controle dessas doenças”, frisou.

CENTRO DE INFECTOLOGIA EM ARTUR NOGUEIRA

O município abriga um Centro de Infectologia – composto por uma equipe de um infectologista, um psicólogo, um assistente social, enfermeiros e técnicos de enfermagem, prontos para oferecer um acolhimento completo e de qualidade.

A unidade de saúde é especializada no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças infecciosas. O local oferece uma ampla gama de serviços, incluindo consultas de enfermagem, testes rápidos de HIV/Hepatites B e C/ Sífilis, distribuição de autoteste de HIV, diagnóstico preciso de doenças infecciosas, tratamento médico, aconselhamento para pacientes e famílias, educação sobre prevenção, pesquisa clínica e controle de surtos.

O Centro de Infectologia está localizado na Avenida Fernando Arens, nº 631, no Centro (VISA).