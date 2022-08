SAÚDE DE JAGUARIÚNA REALIZA ‘DIA D’ DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO E CONTRA A PÓLIO NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

realiza neste sábado, dia 20 de agosto, o “Dia D” da campanha de

multivacinação e contra a poliomielite. O atendimento será das 8h às

16h, nas salas de vacinação de quatro UBSs (unidades básicas de

saúde) da cidade: 12 de Setembro, Florianópolis, Cruzeiro do Sul e

Fontanella.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, serão vacinadas todas as

crianças que têm entre um e quatro anos de idade com a vacina da

poliomielite (gotinha), mesmo as que já tenham recebido doses

anteriores. Também serão avaliadas as carteirinhas de adolescentes

até 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias), fazendo a atualização

quando necessário.

A Campanha de Multivacinação e Pólio vai até o dia 9 de setembro. Os

pais ou responsáveis devem levar seus filhos até a sala de vacina mais

próxima munidos das carteirinhas para verificar se há necessidade de

atualização.

Foto: arquivo