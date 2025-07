SAÚDE DE JAGUARIÚNA RECEBE DOAÇÃO DE MAIS DE MIL FRALDAS DA CREDICITRUS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quinta-feira, dia 3 de julho, uma doação de 1.080 fraldas geriátricas da Cooperativa Credicitrus de Jaguariúna.

Realizada na sede da Farmácia de Alto Custo, a entrega das fraldas contou com a presença da secretária de Saúde, Conceição Camilo, além do Gerente de Unidade da Credicitrus, Enio Augusto Gonçalves de Freitas, e dos gerentes de Negócios, Marcelo José Colet e Alberto Sant’Anna Filho.

“A Secretaria de Saúde de Jaguariúna recebeu, com gratidão, a doação de mais de 1.000 fraldas geriátricas, um gesto solidário que contribuirá significativamente para o cuidado e o bem-estar dos pacientes atendidos pela rede municipal de Saúde”, afirmou a secretária.

“A Credicitrus, maior cooperativa de crédito do Brasil, reafirma a força do cooperativismo na união e no apoio mútuo. Por isso, foi além: cada voto registrado na última assembleia geral ordinária se converteu em doação para uma causa social. A participação dos cooperados de Jaguariúna transformou a votação em um ato de solidariedade, efetivado com a Prefeitura de Jaguariúna, em benefícios dos munícipes”, destacou o Gerente de Negócios, Alberto Sant’Anna Filho.