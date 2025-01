Saúde de Mogi Guaçu receberá recursos do Estado para combate à dengue

Nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, o Governo de São Paulo anunciou repasse de R$ 228 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para apoiar os 645 municípios no enfrentamento da dengue. A secretária de Saúde de Mogi Guaçu, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro, participou do evento promovido no Palácio dos Bandeirantes, que contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas.

Na ocasião, o governador assinou o decreto de criação do Centro de Operações de Emergências (COE) de combate ao Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e Zika. Segundo informações do Estado, a região de São João da Boa Vista receberá o repasse de R$ 5,5 milhões. De acordo com a secretária municipal de Saúde, a previsão é de que Mogi Guaçu receba cerca de R$ 700 mil para o combate à dengue.

“Estivemos em São Paulo acompanhando os anúncios do Governo do Estado e pudemos observar que nossas ações estão de acordo com o Plano Estadual, no entanto que, desde o ano passado, já temos uma comissão formada para acompanhamento das ações para o enfrentamento da epidemia de dengue. Os recursos serão utilizados para o reforço dessas ações”, comentou a secretária de Saúde.

Segundo Kelly, a ideia é fazer a contratação de uma empresa e compra de insumos para a nebulização veicular. Esse serviço irá somar com uma equipe que já tem feito o serviço nos bairros de maior incidência da doença. Além do veículo e equipe próprios da Secretaria Municipal de Saúde, o município conquistou mais uma equipe e veículo do Estado e a nebulização veicular foi agendada para a próxima semana, entre os dias 27, 28 e 29 de janeiro, no Parque Cidade Nova e no Parque Residencial Ypê Amarelo.

“Além da nossa equipe, vamos receber essa segunda equipe, que é do Estado por meio da Sucem, e pretendemos contratar mais uma equipe para nos ajudar com esse trabalho e atingir o maior número possível de bairros nebulizados. Nossas ações acontecem desde o ano passado e estão sendo intensificadas por conta do pico neste início de ano”, reforçou a secretária.

Além do mutirão de limpeza, as nebulizações costal e veicular continuam sendo realizadas, assim como as visitas casa a casa. “É primordial que a população nos ajude nesse momento não deixando objetos que acumulem água nos quintais ou terrenos”, salientou a secretária.

Postos sentinelas

Dois postos sentinelas começam a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, no período das 7h às 19h, sendo na Unidade Básica de Saúde do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, e outra na UBS do Jardim Zaniboni I, Zona Leste. As unidades sentinelas vão funcionar de segunda a segunda para atendimento exclusivo dos pacientes suspeitos de dengue.

“Teremos essas duas unidades que vão funcionar em horário especial, inclusive aos finais de semana, para esse atendimento dos pacientes suspeitos de dengue. Assim, esperamos desafogar os pronto atendimentos, pois esses locais vão atender os casos considerados graves. Todas as Unidades de Saúde estão preparadas para o atendimento da demanda, inclusive para fazer a sorologia”, destacou a secretária.

A secretária de Relações Institucionais, Lili Chiarelli, também esteve no Palácio dos Bandeirantes com a secretária de Saúde.