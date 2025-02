Saúde de Mogi Mirim mantém nebulização em locais com maior incidência da doença

A aplicação de veneno em quadras que apresentaram muitos casos de dengue, ajudam a combater a doença

E os trabalhos de nebulização costal da Secretaria da Saúde continuam a todo o vapor na Zona Oeste da cidade, transformando-se em mais uma arma eficaz na guerra contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Na semana que passou, foram nebulizados casas nas vilas Melo, Eunice e Santa Cruz.

O trabalho nesses locais já foram encerrados, mas a equipe da Simeprag, empresa contratada pela VS (Vigilância em Saúde) para realizar as nebulizações, continuam na região. Ao todo, houve aplicação do veneno em 37 quadras, com quase 400 imóveis visitados.

Segundo Vivian Delalibera Vigilância Sanitária, gerente da VS, o trabalho também consiste em intensificar as visitas dos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias. Além de orientarem os moradores sobre como combater o mosquito da dengue, os agentes também realizam a busca ativa e controle de criadouros do Aedes.

Nesses trabalhos, a Secretaria de Saúde, que se concentram em locais com maior incidência da doença, também conta com o apoio da SSM (Secretaria de Serviços Municipais) que, com máquinas e caminhões, recolhem entulhos e outros materiais que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito da dengue.