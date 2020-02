SAÚDE DIVULGA AÇÕES DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna divulgou nesta segunda-feira (03/02) um plano de ação com medidas de prevenção contra o coronavírus, cuja proliferação na China e em outros países tem mobilizado governos e entidades ligadas à saúde pública em todo o mundo. Em Jaguariúna, não há nenhum caso suspeito da doença até o momento.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o Município já emitiu alerta aos serviços de saúde e está organizando toda a rede de atendimento e vigilância em saúde, conforme protocolo e diretrizes do Ministério da Saúde.

As principais ações são:

– Sensibilização dos profissionais de saúde para a definição de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus;

– Notificação e investigação imediata de possíveis casos suspeitos;

– Prestação de assistência básica, ambulatorial e hospitalar, cuidados domiciliares e avaliação de contactantes;

– Intensificação das medidas de precaução padrão quanto a contato e aerossóis para doenças de transmissão respiratória;

– Atualização, por meio dos boletins epidemiológicos dos serviços de saúde pública, ambulatórios médicos de empresas e clínicas de saúde do Município.

– Atualização das diretrizes conforme recomendações do Ministério da Saúde.

– Elaboração de material de divulgação de medidas preventivas para distribuição para toda população.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a cidade segue as diretrizes do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo para conduzir a situação do novo coronavírus no município. “As informações técnicas serão revisadas de acordo com as novas atualizações técnicas do Ministério da Saúde”, informou a secretária.

No Brasil, até o último sábado, dia 1º de fevereiro, haviam sido registrados 16 casos considerados suspeitos de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Dez outros casos já foram descartados. O Estado de São Paulo é o que apresenta o maior número de casos suspeitos (8 ocorrências). Duas suspeitas já foram descartadas no estado.

Confira as medidas básicas de prevenção contra o coronavírus e outras infecções respiratórias:

– Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

– Lavar as mãos com frequência, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Manter os ambientes bem ventilados;

– Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

– Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira