Saúde, Educação e Rotary Club se unem para campanha de conscientização sobre vacinação

Na última sexta-feira, 22, teve início nos Centros de Educação Infantil (CEIs) uma campanha de conscientização voltada para pais e responsáveis sobre a importância de manter o ciclo vacinal das crianças devidamente atualizado.

A ação está sendo conduzida pela Secretaria de Saúde – por meio da Vigilância Epidemiológica – pelo Rotary Club e pela pasta de Educação. Os pais e responsáveis são convocados antecipadamente e participam de uma reunião na saída dos alunos. “Nós enfatizamos a importância da vacinação para evitar que doenças já erradicadas retornem. Explicamos também que é o comprometimento deles em levar as crianças que garantem que eles fiquem protegidos. Tem sido muito positivo”, disse a responsável pela Vigilância, Josemary Apolinário.

A parceria com o Rotary Club foi firmada no mês de agosto durante uma reunião com o prefeito Toninho Bellini, o vice Mário da Fonseca, representantes das secretarias de Educação e Saúde e integrantes do grupo social. “Essa parceria é muito importante porque fortalece a campanha. O Rotary trabalha bastante a questão da poliomielite e nós reforçamos sobre todas as outras vacinas”, completou Josemary.

O cronograma de visitas nos CEIs segue até o dia 6 de outubro. A agenda foi idealizada já com foco na Campanha Estadual de Multivacinação que começa neste fim de semana e terá o Dia D no dia 7 de outubro, sábado. Neste dia, as Unidades Básicas de Saúde funcionarão ao longo de todo o dia para atualização da carteirinha de vacinação de crianças, adolescentes e adultos.