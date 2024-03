Saúde inicia nesta sexta nova etapa de nebulizações contra a Dengue

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra inicia nesta sexta-feira, dia 22 de março, a 2ª etapa de nebulizações contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a Dengue. A atividade, popularmente conhecida como fumacê, seguirá, nesta fase, até o dia 24, com pausa em 25 de março e retomada no dia 26 para mais um ciclo. A iniciativa abrange todos os bairros das áreas urbana e rural (confira abaixo o cronograma).

“A nebulização veicular consiste na aplicação de inseticida com objetivo de matar os mosquitos adultos e possivelmente infectados com o vírus da Dengue”, explicou a médica veterinária da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz. Segundo ela, o veículo utilizado possui uma máquina acoplada que libera o inseticida, que é pulverizado na área externa das casas. Durante o trabalho, recomenda-se a retirada de roupas do varal e que as janelas de casa tenham ao menos uma fresta aberta durante a passagem do fumacê. Animais de estimação devem ser deixados dentro de casa. Após a nebulização é necessário trocar a água e comida dos pets.

“Esse trabalho é eficaz para combater mosquitos adultos. Não funciona para larvas, portanto, a população precisa continuar atenta e eliminando possíveis criadouros”, explicou Ângela.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, a cidade registrou este ano 236 casos de Dengue. Em 2023, de janeiro a dezembro, foram apenas 17 confirmações.

O município realizou, entre 27 de fevereiro e 16 de março, cinco ciclos de nebulização veicular. Tem também atuado com atividades preventivas e de conscientização que ocorrem rotineiramente, como visitas nas residências para monitoramento, coleta e reconhecimento de larvas. Também com atividades em unidades escolares e entrega de material informativo. Aos sábados, tem realizado mutirões de combate ao mosquito. A mobilização conta com trabalhadores que fazem visitas às residências. O serviço consiste na retirada de possíveis criadouros e orientações ao morador. Esta semana, o Imigrantes será o bairro visitado.

Horário ampliado

No dia 7 de março a Prefeitura ampliou o horário de funcionamento dos PSFs para atender moradores com sintomas leves de Dengue. As unidades do Imigrantes e do Santa Margarida passaram a funcionar entre 17h e 19h, de segunda a sexta, e aos sábados e domingos, das 7h às 19h, para receber exclusivamente estes pacientes. Todas as unidades, durante o horário regular de funcionamento, seguem atendendo simultaneamente agendamentos de rotina e também pacientes com suspeita da doença. Em caso de sintomas graves a recomendação é procurar imediatamente a Policlínica Municipal.

No Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, é possível que a população contribua denunciando possíveis criadouros por meio da Ouvidoria. O telefone da Vigilância Ambiental é o (19) 3802-7978.

Como combater o mosquito:

– Vedar caixas d´água

– Não manter água parada em calhas ou outros recipientes

– Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas

– Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas

– Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo menos uma vez por semana

Sintomas da Dengue:

– Febre alta

– Dor de cabeça

– Dor atrás dos olhos

– Dor nos ossos e articulações

– Manchas vermelhas no corpo

Confira os ciclos do trabalho de nebulização veicular:

1º ciclo: de 22, 23 e 24 de março, com pausa em 25 de março

2º ciclo: de 26, 27 e 28 de março

Confira o cronograma do trabalho de nebulização veicular:

22 e 26 de março:

– Jardim Holanda

– Morada das Flores

– Jardim das Tulipas

– Camanducaia

– Residencial Vila das Tulipas

– Angico (Fundão)

– Pinhalzinho

– Danúbio Azul

– Jardim Flamboyant

– Parque dos Ipês

23 e 27 de março:

– Centro

– Loteamento Van Gogh

– Rota dos Imigrantes

– Condomínio Portal do Sol

– Condomínio Holland Park

– Condomínio Resedás

– Florabela

– Condomínio Flor d’Aldeia

24 e 28 de março:

– Condomínio Filhos do Sol

– Imigrantes

– Residencial Van den Broek

– Moinho Residencial

– Vila Nova

– Pedra Grande

– Palmeiras

– Condomínio Nova Holanda

– Condomínio Villa de Holanda

– Condomínio Palm Park